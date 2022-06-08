Аксенов: Из Херсона и Мелитополя не уйдем, 100%. Так решил Путин

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Новости Украины

Освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории станут частью Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, этим территориям предстоит пройти интеграционные процессы вроде тех, что уже прошел Крым после воссоединения с Россией.

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«Я могу с уверенностью сказать о том, что это решение нашего лидера. Наш президент никогда полшага не делает – если он уже решение принял, то я знаю, что Владимир Владимирович никогда от своих решений не отступит. Ну и Россия своих не бросает. Я уверен, что мы оттуда не уйдем, это сто процентов, жители могут это понимать, знать, что наша страна их не бросит, и наш лидер их поддержит – без вариантов. Поэтому с точки зрения безопасности, понятно, на этом этапе, когда линия фронта еще близко, говорить о стопроцентной безопасности невозможно сегодня, но то, что в общем эти регионы будут регионами Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями, а люди, проживающие на этих территориях, – гражданами России, то, конечно, делаем все, чтобы у них интеграционные процессы проходили быстро, легко, максимально возможно стремимся снизить какой-то негативный эффект от этих действий», – заявил Аксенов.