25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Мнение, Политика, Украина
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Аксенов: каждый выезд крымчан в Европу нужно готовить, как боевую операцию

Крымские делегации сталкиваются с полным непониманием своей позиции в международных структурах Европы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил глава правительства Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что касается Крыма, в европейских и американских СМИ переворачивается с ног на голову. Наши доводы слушать не хотят. Вон Дмитрий Анатольевич кофе обливался, с кем-то боролся, Полонский. Надо собраться с мыслями и не отвлекаясь на провокации, попытаться высказать свою позицию. В ряде случаев крымским делегациям это удалось сделать. Мы должны системно готовиться к таким выездам, как к боевым операциям», – сказал Аксенов, имея ввиду инцидент 2015 года на конференции ОБСЕ в Варшаве, когда украинская делегация облила кофе вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского.

Он полагает, что Европа применяет к Крыму двойные стандарты.

«Более свободной ситуации, чем сегодня, в Крыму никогда не было. Пусть бы коллеги посмотрели, что было при Украине и как нарушались права людей. Начнем с того, что о правах русских вообще никто не говорил никогда. Когда нас здесь зажимали по всем позициям, европейские эмиссары не вставали на защиту. Сейчас опомнились и решили играть в демократию», – сказал Аксенов.

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