Аксенов хочет увеличить население Крыма до 10 миллионов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крым способен существенно улучшить демографическую ситуацию на полуострове.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Аксенова, на полуострове необходимо построить новые поселки и города, в частности, в Симферопольском и Сакском районах.

«Это все возможно, поверьте, – сегодня территорий даже в сельской местности, в приморских районах, огромное количество, которые могли бы быть пригодны для создания инфраструктурных проектов, новых поселков и городов, которые не только не помешают, а и плюсом будут с точки зрения развития. И такие инструменты рассматриваются. Поэтому, по разным прогнозам, население Крыма могло бы спокойно, комфортно, без напряжения, до десяти миллионов человек обеспечивать здесь. Количество населения очень важно с точки зрения экономической повестки», – сказал глава Крыма.

Он считает, что региону следует развиваться в сторону вопроса строительства населенных пунктов с населением более 50 тысяч.

«Сакский район рассматривается, Симферопольский район, в данном случае есть понимание, что это проекты, которые дадут развитие и толчок к развитию всего нашего российского Крыма… Двигаться в этом направлении надо сто процентов, в части увеличения количества населения Республики Крым», – заявил Аксенов.

Напомним, ранее теперь уже бывший вице-премьер-министр республики Евгений Кабанов анонсировал строительство нового курортного города на западном берегу полуострова.

Также «ПолитНавигатор» писал о том, что Севастополь неофициально стал городом-миллионником.