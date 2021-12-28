Аксенов хочет увеличить население Крыма до 10 миллионов

28.12.2021  15:28 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Демография, Дзен, Крым, Общество, Политика


Крым способен существенно улучшить демографическую ситуацию на полуострове.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым способен существенно улучшить демографическую ситуацию на полуострове. Об этом на пресс-конференции в Симферополе...

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По словам Аксенова, на полуострове необходимо построить новые поселки и города, в частности, в Симферопольском и Сакском районах.

«Это все возможно, поверьте, – сегодня территорий даже в сельской местности, в приморских районах, огромное количество, которые могли бы быть пригодны для создания инфраструктурных проектов, новых поселков и городов, которые не только не помешают, а и плюсом будут с точки зрения развития. И такие инструменты рассматриваются. Поэтому, по разным прогнозам, население Крыма могло бы спокойно, комфортно, без напряжения, до десяти миллионов человек обеспечивать здесь. Количество населения очень важно с точки зрения экономической повестки», – сказал глава Крыма.

Он считает, что региону следует развиваться в сторону вопроса строительства населенных пунктов с населением более 50 тысяч.

«Сакский район рассматривается, Симферопольский район, в данном случае есть понимание, что это проекты, которые дадут развитие и толчок к развитию всего нашего российского Крыма… Двигаться в этом направлении надо сто процентов, в части увеличения количества населения Республики Крым», – заявил Аксенов.

Напомним, ранее теперь уже бывший вице-премьер-министр республики Евгений Кабанов анонсировал строительство нового курортного города на западном берегу полуострова.

Также «ПолитНавигатор» писал о том, что Севастополь неофициально стал городом-миллионником.

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