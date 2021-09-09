Аксенов о «Крымской платформе»: «Позорище, ересь и театр абсурда»

09.09.2021 10:58 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемая «Крымская платформа», которая состоялась в Киеве, не имеет никакого смысла и содержания.

Об этом в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аксенов подчеркнул, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а любые попытки сделать это силовыми методами обречены на провал.

«Крым – навсегда российский и никогда на Украину не вернется», – сказал глава Крыма.

Он напомнил последние слова президент РФ, который четкой заявил, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда.

«Я пытался вникнуть в глубокий смысл этой платформы. По-моему, такая ересь, театр абсурда какой-то вообще. Никто не знает, что говорить, каждый по-своему. Президент Венгрии вообще говорит, что венгров зажимают и так далее. Я смотрю – видно, что несанкционированное выступление. Ну, тихий ужас, позорище, на самом деле. Поэтому, уважаемые крымчане, не обращайте ни на какие платформы внимания своего. Российская Федерация, наш президент, наши граждане все возможное делают, чтобы Крым развивался. И с точки зрения безопасности Крым всем обеспечен. Ничего Крыму в военном положении не угрожает вообще. Вообще, в принципе, ничего не угрожает. Мы, поверьте, не то, что нападение – нападать точно никому не советуем», – заявил Аксенов.

Напомним, накануне «Крымской платформы» украинские социологи провели опрос в Крыму и получили разгромные для себя результаты – 79% жителей Крыма заявили, что считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова.

Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что при жизнь при России стала лучше. При этом 83% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.