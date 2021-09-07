В Киеве побоялись публиковать результаты западного соцопроса в Крыму

07.09.2021 21:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинский социологический центр «InfoSapiens», работающий на западные гранты, провёл опрос в Крыму, однако его результаты оказались настолько неудобными для Киева, что их не стали публиковать.

Об этом в своём Telegram-канале заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только сама «Крымская платформа», но и вся пропагандистская машина Киева дала сбой. В преддверии этого пиар-шоу украинские социологи, а вы знаете, что украинская социология – это не менее трешовая история, чем политика, попытались провести соцопрос в Крыму», – написал он.

Он пояснил, что сотрудники «InfoSapiens» начали звонить крымчанам и спрашивать их об отношении к украинским и российским политикам, а также об отношении к нынешнему курсу России.

Согласно полученным результатам, 79% жителей Крыма считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова. Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что при жизнь при России стала лучше.

В то же время 83% жителей Крыма не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Однако результаты опросов оказались настолько неприятными для Киева, что социологи решили не публиковать те цифры, которые получились. Константин Кнырик пояснил, что сам получил фотографии материалов от «добрых людей».

«В общем, «Крымская платформа» не задалась, а соцопрос совсем расстроил. Возможно, через некоторое время они опубликуют иные данные, для манипуляций все эти центры и работают. А может, скажут, что вообще никому не звонили, и такой опрос не проводили, но реальные настроения в Крыму скрыть не получится», – добавил Кнырик.

Также он опубликовал опрос украинскими социологами одного из жителей Крыма, переехавшего на полуостров из Дагестана. Он выразил поддержку Владимиру Путину, негативно отозвался о Владимире Зеленском и заявил, что не знает таких украинских политиков и радикалов, как Антон Кориневич, Айдер Муждабаев и Рефат Чубаров.