Аксенов объяснил, почему в Крыму сохраняется проблема с бензином

Отсутствие бензина марки А-95 в Крыму связано с «логистическими трудностями» и сокращением производства топлива заводами на материке из-за ударов ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас объёмы производства на трёх заводах на юге России уменьшены значительно по объективным причинам. Я хочу объяснить крымчанам, что вопрос касается логистики, значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом, после окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут и, соответственно, всё это вернётся на прежний уровень.

По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровнется в связи с заходом крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня не присутствуют на территории Республики Крым», – отметил он.