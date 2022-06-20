Аксенов подтвердил удар по платформам «Черноморнефтегаза»

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Новости Украины

В ходе украинского удара по буровым платформам предприятия «Черноморнефтегаз» есть раненые и пропавшие без вести.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнивший, что повреждена вышка БК-1 на одесском месторождении в 100 километрах от мыса Тарханкут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. На буровых платформа было 12 человек, на эту минуту спасены 5, из них 3 ранены. Поиски остальных продолжаются», – сказал Аксенов.

Проведение спасательной операции контролирует Минобороны с участием патрульных судов и авиации. Буровая продолжает гореть, у пострадавших ожоги и травмы.

Как отмечают военные обозреватели, подобные действия, равно, как обстрелы мирных районов ДНР, не могут быть без санкции высшего политического и военного руководства Украины.