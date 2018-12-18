Аксенов рассказал о боевой готовности Крыма

18.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «очередным витком глупости» проголосованную сегодня Генассамблеей ООН резолюцию по «милитаризации» Крыма.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины – абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», – написал Аксенов.

Он напомнил, что во время недавнего инцидента в Керченском проливе против украинских плавсредств-нарушителей госграницы РФ были задействованы только пограничные службы.

«Ни Министерство обороны, ни Росгвардия не принимали участие в этом мероприятии. Поэтому уверенно заявляю: сил у России более чем достаточно, и все они находятся в боевой готовности. Тем не менее надеемся, что здравый смысл возобладает и в век ядерных технологий хватит ума не развязывать с Россией военные действия», – написал Аксенов.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», лишь 66 государств-членов ООН из 193 поддержали инициированную Украиной антироссийскую резолюцию, осуждающую «милитаризацию Крыма и частей Черного и Азовского морей». При этом 72 делегации воздержались, а 19 голосовали против.