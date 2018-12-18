На Украине кроют матом Пашиняна за голосование в ООН

18.12.2018

Лишь 66 государств-членов ООН из 193 поддержали инициированную Украиной антироссийскую резолюцию, осуждающую «милитаризацию Крыма и частей Черного и Азовского морей.

При этом 72 делегации воздержались, а 19 голосовали против, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ, принятый организацией, высказывает «серьезную обеспокоенность прогрессирующей милитаризацией Крыма», осуждает строительство моста через Керченский пролив, призывает Россию освободить арестованных военных моряков, нарушивших границу РФ 25 ноября и отдать задержанные катера и буксир. Также резолюция призывает Россию вывести войска из Крыма.

На Украине обрадовались принятию антироссийской резолюции, подчеркнув, что самое важное, что ее поддержали такие морские державы, как Панама и Либерия.

«Интересное распределение стран поддержали, воздержались или не голосовали. Но, в измерении свободы судоходства, главное, что Панама и Либерия за нас. Потому что тоннаж в таких вопросах весит много. А у агрессора и остальных 18 противников международного морского права с этим как раз большие проблемы», – заявил в своем блоге экс-руководитель фейкового представительства «президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

Среди стран, проголосовавших против резолюции, оказались Беларусь, Узбекистан и Армения. Руководство последней страны в свете состоявшейся там недавно революции, раскритиковал беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.

«Разрешите от всей души и от имени украинцев послать нах уй (с) армянского революционера Никола Пашиняна. Ни…я он так и не понял и не поймет. Так бывает с рабами. Ты совершаешь революцию, чтобы снова проголосовать в ООН за аннексию Крыма и войну с Украиной вместе с «братской Россией»? Ты идёшь вместе с Арменией в многовековое русское рабство… Точно так же, армяне, он просрет и все остальное. Возможно, потому что (к сожалению, это правда) свобода, не оплаченная кровью, ничего не стоит», – написал Муждабаев в своем блоге.