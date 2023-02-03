Аксенов: Все объекты украинских олигархов – на аукцион, деньги – на помощь СВО

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Все национализированные объекты, которые сегодня решением Госсовета Крыма перешли в собственность республики, будут выставлены на аукцион, а вырученные деньги пойдут на оснащение подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Республики Крым объектов, принадлежащих вражеским либо юридическим лицам, либо физическим лицам, которые соответственно сегодня платят налоги на территории Украины, вкладываются в бюджет террористического государства, не будет. Решение Государственный совет принял, спасибо моим коллегам за работу, все объекты будут проданы с торгов без исключения. Это моя принципиальная позиция. То есть, ничего в другие формы переводить, в аренде оставлять не будем. Принципиальная позиция всё продать и деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь, пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей Родины, выполняющих задачи Специальной военной операции», – заявил Аксенов.

Напомним, под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова на полуострове формируют контрснайперское подразделение для участия в СВО. Его курирует конструктор дальнобойных высокоточных винтовок Владислав Лобаев. По его словам, данное подразделение сможет компенсировать «некоторые недостатки в оснащённости и подготовке снайперов» в ВС РФ.

Конструктор-оружейник заверил, что подразделение обеспечат всем спектром оружия, и уже несколько десятков винтовок находятся в его распоряжении.

Производство снайперских винтовок работает в три смены и готово удовлетворять всевозрастающие потребности. Но, как выяснилось, один патрон для такой винтовки стоит 3,5 тысячи рублей.