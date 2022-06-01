Аксёнов разрешил снять маски
Вслед за Севастополем в Республике Крым решили отменить обязательное ношение масок в общественных местах.
Из антиковидных мер остается обязательная социальная дистанция и изоляция инфицированных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Изменения в указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время».
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был введен в Крыму 17 марта 2020 года. Масочный режим и социальная дистанция, наряду с дезинфекцией, были основными средствами профилактики инфицирования до массовой вакцинации.
Показатели заболеваемости последних дней сравнялись с началом эпидемии. Официально COVID-19 перенес каждый десятый житель республики.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.