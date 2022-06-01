Аксёнов разрешил снять маски

01.06.2022  20:55 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Медицина, Общество, Политика, Россия


Вслед за Севастополем в Республике Крым решили отменить обязательное ношение масок в общественных местах.

Из антиковидных мер остается обязательная социальная дистанция и изоляция инфицированных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за Севастополем в Республике Крым решили отменить обязательное ношение масок в общественных местах....

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«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Изменения в указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время».

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был введен в Крыму 17 марта 2020 года. Масочный режим и социальная дистанция, наряду с дезинфекцией, были основными средствами профилактики инфицирования до массовой вакцинации.

Показатели заболеваемости последних дней сравнялись с началом эпидемии. Официально COVID-19 перенес каждый десятый житель республики.

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