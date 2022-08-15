Аксёнов вынужден был вмешаться в ситуацию с огромным затором в Мазанке

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Автомобильные заторы на трассе «Таврида» в районе села Мазанка вынудили главу Крыма вмешаться в ситуацию.

По распоряжению Сергея Аксенова, дорожные работы на этом участке сдвинут на месяц, чтобы движение осуществлялось по обеим полосам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На часовые пробки в районе строительства юго-восточного обхода Симферополя, который свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма автомобилисты обратили внимание властей еще в начале августа. В разгар курортного сезона и наплыва автотуристов блокировать движение строительными работами гости полуострова посчитали сверх нелогичным. 9 августа на жалобы отреагировал премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«В Симферопольском районе на время курортного сезона будет перенесена часть участка строительства дороги Донское-Перевальное. Это будет сделано для того, чтобы гостям Крыма в августе и сентябре было удобнее ехать к курортным местам, в том числе, к Южному берегу Крыма. Работы строительства трассы продолжаются в полном объеме», – сообщил премьер в своем телегам-канале.

Однако подрядчик строительства АО ВАД поручение премьера выполнять не торопился, и пробки на выезде из Симферополя стали иллюстрацией к фейковым новостям под заголовком «толпы туристов спешат покинуть Крым после взрывов в Новофедоровке». Инцидент произошел 9 августа, и пока первые лица республики занимались ликвидацией последствий взрывов на аэродроме, дорожники продолжали свое дело, невольно содействуя украинской пропаганде.

«На трассе «Таврида» в направлении выезда из Симферополя в сторону Керчи в районе села Мазанка каждый день собирается огромная пробка. Это связано со строительством юго-восточного автомобильного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Дал команду приостановить работы на месяц до 15 сентября и организовать движение по двум полосам», – написал сегодня глава Крыма Аксенов.

Строительство обхода должно вывести транзитный транспорт, следующий по «Тавриде» в Алушту и Ялту, за границы Симферополя. Новая автодорога начинается от села Донское и выйдет в селе Перевальное к действующей ялтинской трассе. Полностью объект будет готов к концу 2024 года.