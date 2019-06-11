Активистка Другой России проиграла процесс против МВД. Ее высылают на Украину

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня завершился судебный процесс волонтера и активистки незарегистрированной партии “Другая Россия” Ирины Воронцовой против петербургского ГУ МВД по вопросам миграции. Суд встал на сторону чиновников, отказавших Воронцовой во временном убежище, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает паблик “Другой России” ВКонтакте.

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Сообщается также, что в ходе судебного заседания представитель ГУ МВД “резко поменяла мнение по поводу территориальной принадлежности ЛДНР”.

“Весь процесс ГУ МВД упорно утверждало, что непризнанные республики входят в состав Украины, а раз Воронцова свободно посещала их в 2015 году, то и на остальной части Украины ей ничто не грозит. Наконец осознав, насколько глупо это выглядит, чиновники признали очевидное”, – говорится в сообщении.

В “Другой России” говорят, что Ирина Воронцова будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. На время обжалования она намерена остаться в России, и будет добиваться у ФМС продления регистрации до окончания процесса.

В “Другой России” пообещали бороться за права своей активистки и дальше.

Напомним, ПолитНавигатор сообщал об этом деле ранее. Тогда Воронцову собирались выслать в первый раз, но за нее вступился депутат ГосДумы Сергей Шаргунов. “Я бьюсь за спасение Ирины Воронцовой, девушки, которую планируют отправить на Украину, в тюрьму. На днях она, уроженка Житомира, 1986 года рождения, обратилась с просьбой о защите к российскому президенту. Дойдёт ли Иринино письмо? Я передал его во все высокие кабинеты, до которых мог дотянуться. Хочется верить, что кто-то поможет. Но равнодушие и предательство у нас давно соседствуют и стали нормой”, – сокрушался тогда думец.