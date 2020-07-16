Активность граждан РФ на референдуме обрушила все планы Запада

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Принятые изменения Конституцию РФ, не исключающие возможность для действующего президента России Владимира Путина участвовать на последующих выборах, свидетельствуют о полном провале западной кампании по дискредитации референдума, а также подрыва основ конституционного строя и территориальной целостности страны.

Об этом говорится в подготовленном российским сенатором Андреем Климовым ежегодном докладе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе отмечено, что в ходе общероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ кибератаки из-за рубежа предпринимались по аналогии с прежними выборами федерального и регионального значения.

«Так, первые DOS-атаки на сайт КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ были зафиксированы в период с 18.00 мск 22 июня до 12.00 мск 23 июня (интенсивность до 4 тыс. запросов/сек), их источники фиксировались на территории Украины, США и ФРГ. На второй день голосования (26.06.2020 г. в 12:00 мск) сайт ЦИК РФ подвергся мощной хакерской атаке (до 240 тыс. запросов/сек). Атака велась с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ.

Атаки на сайт КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ продолжились 28 июня с 9.00 до 11.00 мск (из Сингапура 3,5 млн. обращений, Великобритании – около 0,5 млн., Тайваня – 0,1 млн.)», – сообщили в докладе.

Кроме того, сайт Общественной палаты также подвергся кибератакам, вплоть до взлома страницы.

«В ночь с 30 июня на 1 июля с.г. он вообще был выведен хакерами из строя. Причем к моменту окончания общероссийского голосования (в 20:43 мск. 01.07.2020 г.), когда в Общественную палату приехали члены Рабочей группы по изменению текста Конституции РФ для подведения первых итогов, с территории Украины была проведена кибератака, в результате которой стартовая страница сайта ОП РФ была подменена фальшивой, с надписью о том, что Общественная палата якобы против результатов общероссийского голосования», – отмечается в документе.

Также в докладе озвучили информацию, что помимо кампании по распространению фейков и фабрикации нарушений внутри страны со стороны прозападных НКО и таких движений, как «Голос», провокационные акции с целью дискредитации общероссийского голосования проводили из-за рубежа для давления на граждан РФ, проживающих в других государствах.

«Как известно, в общероссийском голосовании имели право принять участие граждане РФ, проживающие за рубежом. С этой целью на базе российских дипломатических представительств было открыто 254 избирательных участка в 144 странах. Своим конституционным правом на волеизъявление воспользовалось 146,8 тыс. наших сограждан, находящихся на всех континентах. За принятие конституционных изменений высказалось 2/3 избирателей вне территории РФ. Это произошло вопреки огромному давлению на наших сограждан за пределами страны со стороны сил, враждебных РФ (в первую очередь в Северной Америке и странах Европы).

Однако были и те, кто пытался из-за рубежа проводить разнообразные провокационные акции на русском языке с целью дискредитации общероссийского голосования. Это выражалось в изготовлении текстов от имени россиян, которые на самом деле фабриковались жителями США, Канады, Украины, Израиля, Словакии, Италии, Турции, Японии и так далее», – говорится в документе.

В докладе привели пример одного из сфабрикованных текстов от имени некого Мицуоши Нумано (Токио), который якобы занимается русской литературой.

«Это не УИК, Это не урна, Это не бюллетени. Это насмешка над словом «голосование». Позорище какое-то. Ни один нормальный человек не может принять результаты этого цирка. А тот, кто потом вам скажет, «фальсификаций не было, просто народ так проголосовал» – жулик и вор», – цитируют в документе провокационное сообщение из Японии, опубликованное на русском языке.

Тем не менее, несмотря на беспрецедентную по своему масштабу кампанию по срыву голосования извне, массовая явка и активность граждан, отдавших свой голос за изменения в Конституцию, буквально обрушила все дорогостоящие планы западных оппонентов.

«Анализируя ход подготовки конституционных изменений и особенно проведения общероссийского голосования, Комиссия отмечает беспрецедентный характер производства и тиражирования лже-новостей (фейков). Это отмечали не только представители различных государственных структур, члены мониторинговой группы Комиссии, представители серьезных СМИ и экспертного сообщества, но и многие представители гражданского общества. Последние активно взаимодействовали с Общественной палатой РФ», – подчеркнули докладчики.

По информации ОП РФ, с 5 июня в СМИ-иностранных агентах, ориентированных на российских граждан, было выпущено и распространено более 200 фейковых публикаций. Отмечается, что более 60 из этих текстов имеют признаки откровенного вмешательства в избирательный процесс и ход голосования.

«Проанализировав значительное число документов, сообщений СМИ, иных доступных нам данных, члены Комиссии пришли к единодушному выводу о том, что принятые изменения Конституции РФ (не исключающие возможность для действующего Президента РФ В.В. Путина участвовать на последующих выборах) буквально обрушили многочисленные и дорогостоящие планы западных оппонентов России и их партнеров внутри страны по кардинальной смене власти в нашей стране, основ ее внешней и внутренней политики», – сообщили авторы текста.

Такого рода планы активно формировались в США, странах НАТО и ЕС в период 2017 – 2019 годов. По мнению докладчиков, именно поэтому вступление в силу поправки относительно президента РФ вызвало столь болезненную реакцию из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. При этом в Москве трезво оценивают ситуацию и не питают надежд, что на этом противостояние закончится.

«В то же время Комиссия предупреждает, что уже в ближайшее время представители коллективного Запада займутся поиском альтернативных проектов деструктивного вмешательства в дела России (с учетом произошедших конституционных изменений). Мы должны быть готовы противостоять подобным антироссийским планам», – предупредили в докладе.