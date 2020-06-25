Москва выдвинет официальные обвинения Западу во вмешательстве во внутреннюю политику РФ

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Первого июля Совет Федерации России опубликует доказательства вмешательства ряда западных стран, в первую очередь США, во внутренние дела РФ, в том числе в процесс голосования за изменение Конституции.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава комиссии СФ по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы, сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наша сенаторская группа имеет в достаточном количестве данные о вмешательстве США во внутренние дела России, чтобы официально заявить: странами Запада и их союзниками, при лидирующей роли Вашингтона, с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш отечественный конституционный процесс.

Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление Российской Федерации, её национального суверенитета, безопасности, усиление конституционных основ для стабильного развития нашей Родины и роста благосостояния русского народа.

Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменению текста Конституции. Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право практически с сегодняшнего дня выразить собственное отношение путём прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции, для дискредитации – как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования», – заявил Климов.

Также сенатор добавил, что в России сформирована мониторинговая группа, которая будет собирать и анализировать вмешательство во внутренние дела РФ, после чего результаты этой работы будут представлены отечественной и международной общественности.

«Используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействуют с различными заграничными структурами.

С учётом изложенного комиссией, сформирована мониторинговая группа, которая соберёт и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела, в период с сегодняшнего дня, то есть 25 июня, по первое июля 2020 года.

Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации, кроме того, после первого июля мы познакомим российскую и международную общественность с результатами работы названой мониторинговой группы.

На основании имеющихся материалов, в ежегодном докладе комиссии будет содержаться отдельный раздел, посвященный вмешательству извне в наш суверенный конституционный процесс. Также будут сделаны определённые выводы и предложения, в том числе законодательного характера», – подчеркнул Климов.