Активность НАТО в Чёрном море – это подготовка к глобальной бойне, а не «помощь Украине»

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Возрастающая активность кораблей НАТО в Чёрном море является не просто демонстрацией силы, а разведкой возможных географических маршрутов, что может стать серьёзной проблемой для России в случае глобального обострения международных отношений.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин.

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«Таким образом, блок НАТО, прежде всего, показывает России собственную силу. Обратим внимание, что это далеко не первые совместные военные «мероприятия» Киева и Брюсселя. США и их союзники по Североатлантическому альянсу совсем недавно проводили учения на территории Украины, в ходе которых были широко задействованы как боевые корабли, так и морская авиация.

И вот военно-морские силы НАТО снова заходят в Черное море. Напомним, что подобные учения с определенным постоянством проводятся также в Арктическом и Тихоокеанском регионах. НАТО показывает, что в случае кризисной ситуации, военные силы альянса смогут блокировать Россию и с юга, и с севера, и с востока», – отметил он.

Также Максим Бардин подчеркнул, что в данный момент учения НАТО не несут непосредственной угрозы России, однако в будущем, при обострении международной ситуации, такая активность может обернуться серьёзными проблемами.

«Конечно же, в настоящий момент, заход кораблей США и их союзников в акваторию Черного моря не несет прямой военной угрозы Российской Федерации. Вместе с тем, в таких кампаниях отрабатываются тактика, логистика и возможные географические маршруты агрессивных действий, которые возможны в будущем. А в случае ухудшения международной ситуации, Крымский полуостров и Калининградская область попадут в сферу особого внимания стран Североатлантического альянса» – резюмировал эксперт.