В Киеве ликуют – НАТО стягивает крупную группировку в Черное море

16.09.2020, Киев, Максим Карпенко

НАТО формирует целую группировку кораблей в Черном море накануне масштабных учений «Кавказ-2020», которые в конце сентября пройдут на юге России. Украинские пропагандисты уверяют население, что это – добрый знак для Киева, а американцы еще никогда не демонстрировали Москве такую готовность к противостоянию.

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Бежавший из Крыма украинский экономист, ныне – член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность, публикует данные о заходе новых кораблей НАТО:

«HMS Enterprise (H88) – гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании вошел в Черное море в 08:50 (киевское время) 16.09.20.

Сегодня ждем еще скоростной катамаран (военный экспедиционный транспорт) ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Таким образом, во время российских учений Кавказ-2020 в Черном море будет, как минимум, 4 корабля НАТО (сегодняшние и те, что вошли ранее – французский разведчик Dupuy de Lôme (A759), американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt)», – сообщил Клименко.

Украинский пропагандист Алексей Арестович уверяет, что речь идет о небывалой поддержке Киева – если рассматривать заход кораблей НАТО в совокупности со ставшими уже регулярными полетами бомбардировщиков США над Украиной, совместными тренировками украинского и американского спецназа, и т.п.

«Американцы бросают на острие противостояние Украины и России те свои силы и средства, которыми они и достигают преимущества над армиями остальных государств мира – это силы специальных операций, стратегические средства разведки, наиболее мощный вид авиации, средства поддержки.

Все эти силы и средства будут использоваться совместно с Вооружёнными Силами Украины, т.е. речь идёт об отработке и, частично, проведении совместной операции устрашения/сдерживания Кремля», – уверяет Арестович.

«Это настолько мощный элемент сдерживания, что агрессивным военным планам Кремля теперь предстоит сильно подувянуть. Они, конечно, не успокоятся и продолжат против нас войну гибридную, но возможность открытой военной операции против Украины, мы им подрезали под корень», – подбадривает пропагандист украинских патриотов.

Напомним, украинские пропагандисты ранее пугали, что учения «Кавказ 2020» могут стать прикрытием для ввода российских войск.

Украина проведет свои военные учения на границе с Крымом в ближайшее время.