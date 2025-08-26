Актриса Мария Машкова призналась, что готова вернуться в Россию и убивать

Дочь известного российского актера Мария Машкова, окончательно сбежавшая в США, мечтает встретить президента РФ Владимира Путина, «чтобы убить».

Об этом она рассказала в интервью беглой журналистке Нино Росебашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«План такой. Вот я становлюсь медсестрой, учусь делать уколы, смертельные, в том числе. Возвращаюсь в Россию. Каюсь, говорю: простите, попутало. И становлюсь личной медсестрой Путина. Мне мои подружки сказали: когда тебе нужно будет делать смертельный укол, ты поймешь, что в Москве так хорошо, так все чисто, мороженщики, так мне нравится эта жизнь. Мои друзья считают, что все-таки алчность возьмет верх», – сказала Машкова.

Она призналась, что ей часто снились сны на эту тему, но сделать укол она не решалась.

«Я просыпалась каждый раз. Мне прям становилось страшно, что я убью человека. Даже такого злодея. Я поработала над собой и решила, что я не буду убивать Путина. Владимир, выдыхай. Пойдешь в тюрьму», – бредила Машкова.

Однако через 20 минут она сказала, что еще может вернуться к своему плану. Впрочем в ходе интервью Машкова часто противоречила сама себе. То говорила, что никогда не вернется в Россию, то признавалась, что приезжает в Европу с российским загранпаспортом, чтобы в любой момент вернуться в Москву.

Вся «трагедия» актрисы в том, что она не может видеть своих бабушку и дедушку. Она внушила себе, что Путин, которого она «ненавидит и проклинает», может посадить ее в тюрьму или убить. С чего Машкова так решила, непонятно. Ей даже не присвоен статус иноагента.

Тема медсестры возникла в мечтах Машковой не случайно. Она сейчас в США учится на эту профессию, поскольку ее «талант» оказался невостребованным. Актриса перебивается на случайных проектах и с гордостью рассказала о совместном спектакле с Чулпан Хаматовой по пьесе Ивана Вырыпаева, в которой очень много мата.

Машкова, рассказывая об этом, сама перешла на мат и призналась, что получает «ежесекундное удовольствие от того, что из нас что-то выходит, что обязательно должно выйти, потому что это говно на нас и внутри нас».