Актриса сербской киноленты «Дара из Ясеноваца» побывала на территории хорватского концлагеря

22.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Исполнившая главную роль в фильме о страданиях сербов в усташеском концлагере «Дара из Ясеноваца» Биляна Чекич побывала в мемориальном комплексе Донья Градина.

Завтра премьера картины состоится на телеканалах Сербии, Республики Сербской и Черногории.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», юная Биляна Чекич, сыгравшая роль Дары в фильме Предрага Гаги Антониевича «Дара из Ясеноваца», посетила мемориальный комплекс Донья Градина в Республике Сербской, чья территория входила в систему усташеских концлагерей Ясеновац, где массово убивали сербов, евреев, цыган и антифашистов. В частности Донья Градине проходили массовые расправы преимущественно над сербскими узниками.

«Этот фильм сейчас является очень важным средством массовой информации, которое будет доступно большому количеству зрителей в разных частях мира, – отметила директор Мемориального комплекса «Донья Градина» Таня Тулекович. – Мы уже зафиксировали первые результаты этого фильма, когда увеличилось количество иностранных посетителей нашего официального сайта».

Нужно отметить, что сама Биляна Чекич живет в Козарской Дубице – городке, где в том числе разыгрывалась драма местного сербского населения, подвергшегося усташескому геноциду в годы Второй мировой войны. Сценарий для «Дары из Ясеноваца» писался на основе достоверных свидетельств немногих выживших в этом лагере и является первым художественным фильмом на тему хорватского усташеского концлагеря Ясеновац.

Завтра телепремьера ленты состоится на телеканалах РТС (Сербия), РТРС (Республика Сербская) и «Српска РТВ» (Черногория). Напомним, что картина была номинирована Сербией на «Оскар», успешно начала прокат в США, но по политическим соображениям не была включена жюри в число картин участвующих в конкурсе на «лучший неанглоязычный фильм».