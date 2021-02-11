Вместо сербского фильма про реальный концлагерь на «Оскар» взяли боснийскую ленту о придуманном геноциде

11.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Вместо сербского фильма «Дара из Ясеноваца» на «Оскар» в категории «лучший иноязычный фильм» будет номинирован боснийский «Quo vadis, Аида».

Если сербская картина рассказывала об ужасах усташеского концлагеря, то боснийская в очередной раз расскажет о мифическом «геноциде в Сребренице».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в список фильмов, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший не англоязычный фильм» вошла картина Ясмилы Жбанич «Quo vadis, Аида».

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Фильм рассказывает о бошнякской переводчице, работающей с контингентом голландских миротворцев, которая узнает о том, что злобные сербы намерены вырезать бошнякское население Сербреницы и пытающаяся воспрепятствовать этому. Уже по трейлерам видно, как сделаны акценты в новом пропагандистском фильме: бошняки там представлены несчастными безоружными людьми, сербы – злобными, жаждущими крови мясниками, а западные миротворцы – нелепыми мальчиками в голубых касках, попавшие на войну по недоразумению.

Ранее Жбанич уже отметилась пропагандистским фильмом «Грабовица», названном в честь района Сараево, контролируемого в 90-х боснийскими сербами, который они были вынуждены покинуть под давлением Запада после 1995 года. В картине рассказывается у бошнячке – жительнице этого района, пережившей изнасилование сербскими солдатами. И весь пафос фильма заключается в том, что жители Грабовицы, пережившие «оккупацию», теперь якобы свободны, хотя сербы до 90-х годов были такими же жителями Сараево, как и бошняки-мусульмане. Фильм «Грабовица» был удостоен в 2006 году главного приза Берлинского кинофестиваля.

При этом сербская картина режиссера Предрага Гаги Антониевича «Дара из Ясеноваца», рассказывающая о сербских жертвах хорватского концлагеря Ясеновац, выдвинутая Сербией на «Оскар», несмотря на удачный прокат в США, в список номинантов в этой категории не попала.

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«Это политическое решение – не выдвигать «Дару» на премию «Оскар» и включить фильм о Сребренице «Kvo vadis, Aida», потому что это логично с точки зрения идеологов американского глубинного государства, которые считают, что сербы не имеют права оспаривать их «правду», – прокомментировал инцидент агентству «СРНА» сербский историк Александр Ракович. – И если бы настоящая правда раскрылась бы через фильм, который является наиболее эффективным средством массовой коммуникации, это означало бы, что вся концепция 90-х годов – распад Югославии и обвинение во всем сербов – потерпела бы неудачу».

Александр Ракович.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.