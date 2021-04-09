Албанцы Черногории желают присоединиться к бюджетам Албании и Косово

09.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер партии «Албанская альтернатива» и скандальный мэр населенного албанцами пригорода столицы Черногории Подгорицы – Тузи, Ник Джелошай инициировал очередное громкое заявление.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Албанская альтернатива», лидером которой является Ник Джелошай, обратилась к вице-премьеру, албанцу Дритану Абазовичу так, как если бы он, а не Здравко Кривокапич, был премьер-министром, заявив, что «правительство Дритана Абазовича не запланировало ни одного цента инвестиций в муниципалитет Тузи в проекте бюджета на 2021 год».

«Муниципалитет Тузи ежегодно платит в государственный бюджет более полумиллиона евро налогов,- говорится в заявлении «Албанской альтернативы». – Эти и многие другие аргументы доказывают, что вы – Абазович, являетесь частью антиалбанского правительства и что вы стремитесь к экономической деградации автохтонных албанских поселений. Как автохтонной албанской общине нам ничего не остается, кроме как серьезно подумать и попытаться стать частью бюджетов Албании и Косово».

Журналист Марко Вешович, комментируя «Спутнику» заявление «Албанской альтернативы», заявил, что документ следует воспринимать, как нарратив о великоалбанской политической активности, и что это не ново, потому что «не секрет, что великоалбанские политические конструкции появлялись в Черногории и раньше».

Джелошай и Ниманбегу демонстрируют символ Великой Албании на черногорских улицах.

«Давайте просто вспомним, что когда-то был создан Союз албанских муниципалитетов, что означает, что в Черногории есть тенденция к более тесному общению с Косово и Албанией, и что, опять же, может быть каким-то шагом в общенациональном албанском объединении. Конечно, это означало бы существенную реконфигурацию на Балканах, но я не думаю, что в настоящий момент это реально, поскольку албанцы в Черногории составляют значительное меньшинство и потому они не могут ставить условия, как в Северной Македонии», – отметил Вешович.

При этом сербская редакция «Спутник» напомнила о том, что лидеры так называемого «Албанского списка» – экс-вице-спикер Скупщины Генчи Ниманбегу и вышеупомянутый Ник Джелошай в свое время отказались войти в состав правительства Здравко Кривокапича. Вместо этого они выкатили двадцать требований: инвестиции в районы, где проживают албанцы, в размере не менее пяти процентов годового бюджета; децентрализация в области пространственного планирования, развития, образования, здравоохранения, полиции; повышение полномочий муниципалитетов; пропорциональное участие албанского меньшинства во всех государственных органах и учреждениях, албаноязычный контент на гостелеканалах.

В дополнение к этому «Албанский список» потребовал «объективного рассмотрения нарушений прав албанцев в Черногории» в прошлом. При этом особый упор делался на «Полет орла» – операцию, проведенную 9 сентября 2006 года, всего за день до парламентских выборов, когда полиция в Малесии арестовала семерых членов группы албанцев, среди которых были не только граждане Черногории, но и Албании и США. Этим людям были предъявлены обвинения в терроризме и в попытке организовать вооруженный мятеж, они были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на срок от двух с половиной до шести с половиной лет. Осужденные впоследствии подали в Страсбургский суд на государство Черногория, который в 2015 году вынес решение в их пользу и обязал выплатить им компенсацию.