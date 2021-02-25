Мэр албанского пригорода черногорской столицы подбивает его жителей к бунту

25.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Жители пригорода черногорской столицы Подгорицы Тузи, населенного преимущественно албанцами, во главе с градоначальником Ником Джелошаем перекрыли международную трассу.

Так, албанцы отреагировали на введение карантинных мер, увидев в них политическую подоплеку.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Ник Джелошай заявил, что он и его люди не разблокируют международную трассу до тех пор, пока к ним лично не прибудут премьер-министр Здравко Кривокапич и вице-премьер, тоже этнический албанец, но чуждый албанского национализма, либерал Дритан Абазович.

Протестующие перекрыли трассу в знак протеста против введения правительством Черногории эпидемиологических мер, в связи с которыми в ряде городов и муниципалитетов страны с сегодняшнего утра было предписано закрыть все заведения общественного питания. Однако Джелошаю удалось представить вопрос соплеменникам так, что карантин в Тузи был введен правительством, как наказание за провокацию с видеопроекцией на стену городской администрации флагов Албании и Косово.

«Они должны поговорить с нами, чтобы понять, почему они дискриминируют нас. Ничто не может быть навязано силой», – прокомментировал ситуацию мэр Тузи.

Ранее в пригород приехала полиция, чтобы закрыть открывшиеся сегодня утром заведения общественного питания. В ответ Джелошай велел полицейским проинформировать прокуратуру, что «если так будет продолжаться», он призовет жителей Тузи оказать сопротивление.

«Это решение правительства носит предвзятый характер, как месть за флаг Косово. Нашими противниками являются те, кто мстят, а именно премьер-министр Здравко Кривокапич и вице Президент Дритан Абазович. Кривокапич мстит, потому что я поздравил его с днем независимости Косово… Я не могу позволить им унижать нас. Со вчерашнего дня звоню им, но они не желают разговаривать. Напротив, хотя создавать проблемы и дискриминировать. Никому не дозволено обращаться с гражданами подобным образом!», – заявил Джелошай.