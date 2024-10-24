Албанцы и националисты в Черногории блокируют официальный статус сербского языка, несмотря на результаты переписи

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После того, как по результатам переписи сербский назвали родным 43,2% населения Черногории, а лингвистический новодел – «черногорский язык», только 34,5%, лидеры местных сербских партий требуют признать свой родной язык официальным языком.

Против выступают местные националисты и албанцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как руководство Черногории спустя более чем полгода после проведения переписи отважилось опубликовать её данные насчет родного языка, этнического и религиозного состава населения, выяснилось, что большинство черногорцев считает родным языком сербский, ряд политических деятелей выступили с заявлениям.

По мнению представителей местных сербских партий, сербский язык должен получить официальный статус в этой стране.

«Это наш язык. На этом языке говорят президент страны и глава парламента. Но почему-то здесь никто не хочет идти прямым путем…. Ассимиляция и сегрегация сербского народа осуществлялась в Черногории более 75 лет. Язык является важнейшим показателем идентичности. Язык – основа каждого государства. Нельзя игнорировать 43% населения Черногории», – заявил лидер партии «Правая Черногория» Марко Милатович.

Депутат от фракции Социалистической народной партии в Скупщине Черногории Сладжана Калуджерович заявила, что основным фактором, определяющим идентичность в переписи на этот раз был родной язык, а не национальность (41,12% жителей страны заявили себя черногорцами, 32,93% – сербами – ред.)

«Факты следует уважать, а сербский язык должен быть официальным. В настоящее время это самый важный фактор, определяющий идентичность в стране. Большинство не должно подвергаться дискриминации», – считает политик.

В этом политиков поддержал вице-премьер Черногории Момо Копривица, который заявил, что позиционирование сербского языка, как официального, имеет его поддержку.

«Это язык, на котором говорит не только один народ, но и представители других народов», – отметил он.

Однако против официального статуса сербского языка ожидаемо высказались националисты из Демократической партии социалистов и их политические союзники. А также представители диаспор, в первую очередь албанской.

Так в интервью «Голосу Америки» министр экономического развития, председатель партии «Албанская альтернатива» Ник Джелошай отметил, что существующая «европейская» Конституция Черногории не будет изменена в угоду желанию сделать сербский язык официальным.