Албанцы Косово с тоской наблюдают за экономическими успехами Сербии

05.02.2021, Белград

Алексей Топоров

Глава сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что с помощью необоснованных обвинений и нападок на президента Сербии Александра Вучича кандидат в «президенты» Косово Рамуш Харадинай надеется получить голоса на выборах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», директор Канцелярии по Косово и Метохии считает, что албанцы больше не поведутся на популистские заявления Харадиная, желающего добиться симпатий своего народа на предстоящих досрочных парламентских выборах.

«Граждане Косово и Метохии, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, хотят жить в безопасном и процветающем обществе, и уже отмеченные нападения на Вучича не могут скрыть того факта, что албанские политические лидеры в Приштине не могут ответить ни на экономические, ни на социальные, ни эпидемиологические вызовы, – отметил Петкович. – Албанцы в Косово и Метохии могут только с тоской наблюдать за экономическими и политическими успехами Сербии, и больше не станут жертвами подобных уловок».

По словам Петкович это не Вучич посылал экстремистов для написания граффити «Армии освобождения Косово» (UCK) в сербских деревнях в Косово и Метохии, не он развешивал рекламные щиты UCK у въезда в сербские анклавы, провоцируя и запугивая их жителей, не он анонсировал референдум о создании Великой Албании, разжигая ненависть к сербам и Сербии. Тем самым сербский государственный деятель намекнул на то, что за подобными действиями стоит косовская полукриминальная «элита» и, возможно, сам Харадинай.

«Президент Сербии был и остается самым искренним и последовательным борцом за мир и стабильность в регионе, и только те, кто хочет конфликтов и кровопролития, могут воспринимать его как врага. Я убежден, что темного будущего для Косово и Метохии желает лишь ничтожное, но активное и влиятельное меньшинство, симпатий которого и добивается Харадинай», – отметил Петкович.