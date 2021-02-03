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03.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
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Харадинай: «Косово нужен президент, который сможет противостоять Вучичу и Сербии»


Кандидат в «президенты» Косово Рамуш Харадинай заявил, что «последняя битва за Косово еще не состоялась».

После ареста в Гааге остальных лидеров боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) и недопущения к выборам паналбанца Альбина Курти Харадинай выглядит наиболее вероятным кандидатом в лидеры края.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», лидер Альянса за будущее Косово, экс-полевой командир UCK и представитель криминального семейного клана вновь сделал громкое заявление в преддверии досрочных выборов, которые состоятся 14 февраля.

«За 21 год многое изменилось, но моя любовь и преданность стране остались прежними, – написал Харадинай в фейсбук. – Я всегда считал своим долгом служить своей Родине наилучшим образом. Сначала как солдат, затем как премьер-министр и теперь как президент».

Кандидат в «президенты» отметил, что хотя Косово живет в мире, последняя битва за Косово еще не состоялась.

«Битва за наше полное признание, за безопасное и процветающее будущее Косово и за наше новое поколение, обеспечивающее членство в НАТО, ЕС и ООН, требует сильного президента, который работает в интересах государства и готов противостоять Вучичу и Сербии», – заявил Харадинай.

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