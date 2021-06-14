Албанцы осквернили сербское православное кладбище в Косово

14.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В косовском Ораховце неизвестные разбили несколько сербских могильных плит и сломали несколько крестов, один из которых попытались сжечь.

В произошедшем местная Рашко-Призренская епархия СПЦ обвинила сепаратистский албанский режим в Приштине.

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Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рассказы властей Приштины о законе и толерантности – лишь прикрытие для продолжения истребления всего сербского и православного в Косово и Метохии, – так был прокомментирован инцидент в твиттере Рашко-Призренской епархии. – Эти рисунки и недавние граффити в Приштине (на стенах и вратах храма Христа Спасителя – ред.) – вот реальная картина ухудшения ситуации и безопасности».

В Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии пояснили, что в ходе нападения «албанских экстремистов» пострадали «надгробия, а также были разрушены кресты на могилах Ружицы Стоянович, Божидара и Богдана Шаричей».

«День за днем ​​мы становимся свидетелями безумия и насилия, которому сербы подвергаются более двух десятилетий, и которое сегодня имеет институциональную поддержку со стороны албанских политиков в Приштине. Этому гнусному событию предшествовало осквернение храма Христа Спасителя в Приштине, на котором на глазах у косовской полиции были нанесены оскорбительные граффити «Иисус ненавидит сербов» и «Символ шовинизма». Очевидно, что антисербские настроения, сопровождаемые ярко выраженным религиозным экстремизмом, набирают силу в Приштине, которая своими (без) действиями напрямую вдохновляет и провоцирует подобные инциденты», – заявил директор Канцелярии Петар Петкович.