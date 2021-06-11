Мстя за литургию, албанцы исписали храм в Приштине сербофоскими надписями и пообещали снести

11.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В ответ на впервые отслуженную с 1998 года литургию в честь праздника Вознесения Господня в стенах недостроенного храма Христа Спасителя в Приштине, албанские активисты покрыли его оскорбительными надписями.

В свою очередь руководство Приштинского университета заявило, что примет все юридические меры для того, чтобы «освободить университетский кампус от всех незаконно построенных объектов».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», члены оппозиционной Социал-демократической партии Косово написали оскорбительные послания на стенах и дверях храма Христа Спасителя в Приштине после того, как вчера, в праздник Вознесения Господня, впервые с 1998 года, там была отслужена литургия епископом Рашко-Призренским и Косовско-Метохийским Феодосием.

«Символ шовинизма становится священным с благословения Альбина Курти», – написали они по-албански на вратах храма. А также по-английски, видимо, чтобы видели западные кураторы: «Иисус ненавидит сербов».

В другое время аналогичную акцию провела и карманная студенческая организация Приштинского университета.

Молодняк намалевал на вратах храма надпись «Символ виновников геноцида» и облепил стены плакатиками «объект греха», «объект, возведенный преступниками», а также фотографиями президента Югославии Слободана Милошевича и легендарного командира Желько «Аркана» Ражнатовича.

В свою очередь, руководство университета «Хасан Приштина» завило, что примет все юридические меры для того, чтобы, «освободить университетский кампус от всех незаконно построенных объектов».

«Вчерашняя литургия в честь праздника Вознесения Христа в церкви Христа Спасителя в центре Приштины, которая принадлежит Сербской православной церкви, не может и не должно рассматриваться как политический вопрос, как и не рассматриваются в аналогичном контексте ритуалы, выполняемые представителями других религиозных общин», – говорится в специальном заявлении, сделанном в ответ на все эти выпады Рашко-Призренской епархией.

«Храм Христа Спасения зарегистрирован в кадастре, расположен на земле, которая по кадастровым данным принадлежит СПЦ, а не Университету Приштины, который в течение многих лет упорно и без каких-либо правовых оснований пытается убрать этот храм. Возможно потому, что он напоминает о 40 тысячах приштинских сербов, которые были депортированы после окончания вооруженного конфликта в 1999 году и чьи активы в большем количестве случаев годами продолжают незаконно узурпироваться», – отметили в епархии.

Напомним, что накануне кандидат от Альянса за будущее Косово в «мэры» Приштины, один из лидеров криминального семейного клана, брат Рамуша Харадиная, в прошлом бандит, затем полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK) Даут Харадинай назвал прошедшую литургию «оскорблением наших граждан».

Храм Христа Спасителя начал строиться в Приштине в 1992 году в память о снесенном турками в этом городе одноименном храме 14 века. Строительство должно было закончиться в 1999 году, но к этому времени албанские сепаратисты, в подавляющем большинстве исповедующие ислам, развязали в крае кровавую бойню и не позволили завершить начатое.

После провозглашения независимости Косово церковь неоднократно подвергалась вандализму, а в 2016 году ее подожгли, а затем превратили в общественный туалет и свалку мусора.