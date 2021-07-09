Албанцы повредили автомобиль человека, перевозившего помощь единственной сербке в косовской Джаковице

09.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Неизвестные прокололи шины и свинтили номера с автомобиля Вуксана Гойковича, доставлявшего помощь сербской репатриантке городка Джаковица Драгице Гашич.

При этом возглавляемое сербом Министерство общин и репатриации Косово доставило сербке новую мебель, бытовую технику и продукты питания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на автомобиль Вуксана Гойковича, доставлявшего помощь единственной сербской жительнице косовского городка Джаковица Драгице Гашич, которую пытаются выжить албанский муниципалитет, общественные организации и соседи, было совершенно нападение.

У машины с сербскими номерами были проколоты шины, а также скручены вышеупомянутые самые номерные знаки.

Тем не менее, помощь от Министерства общин и репатриации Косово, возглавляемого представителем партии «Сербский список» Гораном Ракичем, была доставлена по адресу. В квартиру сербской репатриантке привезли новую мебель, бытовую технику и продукты питания.

«Поддержка Драгицы со стороны Министерства по делам общин и репатриации всегда будет сильной и неотвратимой, как и во все предыдущие дни. Спустя более двух десятилетий она осуществила свою мечту и вернулась в свой родной город. Я призываю других перемещенных лиц последовать примеру Драгицы Гашич и вернуться в свои дома, а мы будем там, чтобы помочь им в этом намерении», – написал Ракич на своей странице в фейсбук.

При этом косовские правозащитные организации Центр гуманитарного права и Молодежная инициатива по правам человека в Косово выступили с совместным заявлением, назвав возбуждение муниципалитетом Джакавицы административного дела в отношении Драгицы Гашич неконституционным актом.

«Мы считаем, что такие действия противоречат действующему законодательству и не соответствуют духу Конституции Косово, то есть они противоречат статье 156 этой же Конституции, озаглавленной «Беженцы и внутренне перемещенные лица», в которой говорится, что Косово способствует и содействует безопасному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также помогает им вернуть свое имущество и личные вещи…

Драгица Гашич имеет необходимые документы, подтверждающие ее право на использование собственности, право, предоставленное ей решением Косовского агентства по проверке собственности. 9 июня 2021 года Агентство освободило ее квартиру, выселив семью, которая там самовольно жила, чтобы госпожа Гашич могла вернуться в эту квартиру», – говорится в ноте правозащитников.