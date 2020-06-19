Албанцы выдвинули ультиматум македонским славянским партиям

19.06.2020, Скопье, Алексей Топоров

Лидер крупнейшей албанской партии Северной Македонии – Демократического союза за интеграцию (DUI) – Али Ахмети пригрозил крупнейшим славянским партиям страны политическим кризисом, если страну не возглавит этнический албанец.

Об этом Ахмети сообщил порталу Plusinfo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее лидер DUI пообещал выдвинуть единого албанского кандидата в премьер-министры Северной Македонии, но пока не сделал этого. Однако албанские СМИ страны уже называют вероятного выдвиженца на этот пост – однопартийца Ахмети Льязима Дестани.

Али Ахмети

«Если Заев (лидер прозападного Социал-демократического союза Македонии – СДСМ, захвативший власть в результате недавнего майдана) или Мицкоски (лидер крупнейшей оппозиционной национал-консервативной партии ВМРО-ДПМНЕ – Внутренняя македонская революционная организация -Демократическая партия за македонское национальное единство – ред.) отклонят предложение, и DUI получит большинство голосов среди албанских партий, правительство не будет сформировано. За этим последует политический кризис и новые выборы», – пригрозил Ахмети.

Ахмети (крайний слева) со своими соратниками

Ранее лидер DUI заявлял о том, что «настало время выбрать албанского премьер-министра» Северной Македонии. Пикантность ситуации заключается в том, что именно глава правительства, а не президент, согласно государственному устройству страны, обладает наибольшей полнотой власти в ней.

Заявления Али Ахмети уже вызвали негативный резонанс в македонском обществе. В частности, консерваторы из ВМРО-ДПМНЕ изначально выступавшие против переименования страны в угоду Греции и НАТО, государственного статуса для албанского языка и стоящие на умеренно просербских и пророссийских позициях, восприняли эти слова резко негативно.

Подобным образом отнесся к ним и недавний союзник Ахмети, вместе с которым они и провернули майдан в стране, лидер СДСМ Зоран Заев, который и сам не против снова стать премьером. Он расценил заявления лидера DUI, как ультиматум, сказав, что тем самым тот закрыл себе дверь для создания коалиции с его партией.

Раскритиковал Ахмети и глава Альянса за албанцев Зиадин Села, но не потому, что он против албанского премьерства, а потому, что Ахмети для него конкурент за албанские голоса и коррупционер, не обладающий достаточным радикализмом.

Албанская диаспора в Северной Македонии по данным 2002 года составляет 25,2% населения страны, при этом после македонского майдана, албанский язык стал вторым государственным языком этого государства, а муниципалитеты с преобладающим албанским населением получили права, которых нет ни у одного национального меньшинства.

Независимые эксперты связывают такое положение с тем, что стоящие за политическими процессами на Балканах США ставят на албанцев как на своих неславянских союзников в вопросе подчинения полуострова, чье преимущественно славянское население традиционно испытывало симпатии к России.

Сам Али Ахмети в 90-е был связан с «Армией освобождения Косово», в 2001 году стал политическими представителем так называемой «Армии Национального Освобождения» (Ushtria Çlirimtare Kombëtare), террористическими методами добивавшейся отделения албанских анклавов от Македонии.

Боевики “Армии национального освобождения” в 2001 году

После того, как Вашингтон и НАТО усадили стороны конфликта за стол переговоров и заставили подписать Охридское соглашение, Ахмети создал Демократический союз за интеграцию (DUI), который со временем стал дробиться на другие албанские партии.

Выборы в парламент Северной Македонии должны состояться 15 июля этого года.