Албания и Косово ругаются из-за мигрантов, которых скидывает им Европа

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Экс «министр иностранных дел Косово», а ныне оппозиционер Петрит Сельими обратил внимание на двуличие «премьер-министра» Косово Альбина Курти, раскритиковавшего премьер-министра Албании Эди Раму за размещение на территории своей страны прибывающих в Италию мигрантов.

При этом сам нынешний лидер косовских сепаратистов, как оказалось, занимается тем же, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На своей странице в одной из запрещённых в России соцсетей Сельими ответил на критику Альбина Курти действий правительства Эди Рамы, договорившегося с Италией размещать у себя в специально построенных для этого итальянцами лагерях беженцев из стран Третьего мира.

Речь идет о тех, кто как правило достигает берегов Италии вплавь, добираясь туда на лодках и прочих плавсредствах с побережья Северной Африки.

В интервью изданию из Албании Альбин Курти заявил, что соглашение между Римом и Приштиной не является решением миграционной проблемы. Он отверг возможность реализации в Косово аналогичного проекта, добавив, впрочем, что «временный прием беженцев, если того требует чрезвычайная ситуация, конечно же всегда возможен».

«Курти критикует премьер-министра Албании за соглашение с Италией о лагерях размещения мигрантов. И это мелочная атака на Раму, поскольку правительство Курти само подписало соглашение с Данией, которое открывает Косово для размещения сотен заключенных иностранцев и мигрантов в косовских тюрьмах», – написал Сельими на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что относительно недавно на территории Албании были сданы в эксплуатацию и приняли первую партию мигрантов из Египта и Бангладеш приемный центр в Шендине и лагерь в Джадре.

Соглашение между Албанией и Италией о создании миграционных лагерей для прибывающих на итальянское побережье нелегалов из стран третьего мира было подписано 6 ноября 2023 года в Риме премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Италии Джордже Мелони.

Объекты построены в тысяче километров от итальянского острова Лампедуза, куда обычно прибывают мигранты, финансируются из бюджета Италии, работает в них итальянский персонал. При этом Рим полностью освобождает Тирану от судебных издержек, связанных с приемом непрошенных гостей.