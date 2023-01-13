Албания объявила себя и Украину членами одной семьи

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Албания расширит свое дипломатическое присутствие на Украине, открыв посольство в Киеве после 30 лет дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщила министр иностранных дел Албании Ольта Джачка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Албания и Украина входят в семью свободных демократических наций, будущее обеих – в евроатлантической семье. По случаю 30-летия дипломатических отношений рада объявить, что Албания расширит свое дипломатическое присутствие в Киеве, открыв посольство на Украине», – написала Джачка в Твиттер.

До сих пор обязанности дипломатического представителя Албании на Украине исполнял по совместительству албанский посол в Польше. Очевидно, повысить уровень отношений решили после просьбы Владимира Зеленского в ходе визита в Киев премьер-министра Албании Эди Рамы 15 июня 2022 года. Кстати, ныне Тирану в Варшаве представляет лишь временный поверенный в делах.

Отметим, что в 2021 году Албания была названа самым крупным производителем нетяжелых наркотиков на Западных Балканах, и самым важным центром переработки и перевозки тяжелых наркотиков с Востока на Запад.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в столице Албании Тиране состоялась многолюдная акция протеста против коррупции, роста бедности и числа людей, покидающих страну.