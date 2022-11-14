В Албании прошел многолюдный антиправительственный протест

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В столице Албании Тиране вечером в субботу состоялся многолюдная акция протеста против коррупции, роста бедности и числа людей, покидающих страну. В ходе протеста между демонстрантами и полицией возникли стычки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акцию протеста 12 ноября организовала оппозиционная Демократическая партия Албании. Движение транспорта на основных дорогах Тираны было перекрыто, за порядком на улицах следили более тысячи полицейских.

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После поначалу мирной демонстрации и митинга, продолжавшихся около трёх часов, протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного протестующего. Часть протестующих зажигали свечи в память двух мужчин, которые, по словам оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.

«Как и 32 года назад, мир видит нас людьми, прибывающими туда на небольших лодках», – заявил на митинге Сали Бериша, экс-президент и экс-премьер Албании, ныне лидер Демократической партии. Он имел в виду количество албанцев, прибывающих в Великобританию.

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В тот же день, 12 ноября, в Лондоне албанцы протестовали против «дискриминации». Сотни албанских иммигрантов собрались на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента, чтобы выразить недовольство заявлениями министра внутренних дел и Генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллы Браверман.

Ранее Браверман заявила, что мигранты из Албании «вторгаются в Британию», при этом не упомянув мигрантов других национальностей. В ответ премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что этот вопрос имеет отношение не к албанцам, а к «провальной пограничной политике» Великобритании.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Албания, Северная Македония и Косово активно соперничают в предоставлении помощи Вашингтону и НАТО, поскольку их будущее в ЕС становится все более туманным.