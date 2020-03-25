Албанию и Северную Македонию позвали в ЕС назло Китаю и России

25.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе видеоконференции министры 27 европейских стран одобрили возобновление переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, вопреки страху ряда государств перед албанским криминалом.

Об этом сообщили европейские и балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это историческое событие, – прокомментировал произошедшее председательствовавший на заседании Совета Европы Госсекретарь Хорватии (первые шесть месяцев 2020 года Хорватия председательствует в ЕС) Метелко Згомбич. – Таким решением ЕС обозначило свое добрососедство, обеспечило безопасность и стабильность, а также подтвердило европейскую перспективу всем государствам Западных Балкан… Межправительственные консультации будут проводиться по возможности, в зависимости от успехов каждой из стран».

албанские бандиты в одной из европейских тюрем

Нужно отметить, что формат «видеоодобрения» недостаточен для официального запуска церемонии переговоров, и поэтому теперь претендентам на членство в ЕС нужно будет дождаться письменного одобрения от всех стран-участниц Евросоюза.

С другой стороны, после того, как оно будет получено, процесс уже станет необратимым, и заблокировать Тиране и Скопье возможность вступления в «семью братских европейских народов» никто не сможет.

Напомним, что в июне прошлого года вето на начало процесса вступления двух стран в ЕС наложила Франция, а среди сомневающихся – были Дания, Норвегия и Кипр. В качестве контраргументов в основном назывались процедурные вопросы, но экспертами (политологами, журналистами и общественниками) был указана основная причина сомнений ряда европейских стран – усиление албанской мафии в Европе и криминальное поведение членов албанской диаспоры, которая сильна и в Северной Македонии (составляют более 25% населения страны).

а эти албанские бандиты еще на свободе

Тем не менее, на недавней видеоконференции Совета Европы прозвучал довод, который перевесил все ранее высказывавшиеся опасения: Северная Македония и Албания, оставшись без «присмотра» ЕС, могут попасть в геополитическую орбиту Китая и России….

Можно предположить, что подобные умозаключения у еврочиновников могли появиться после недавнего инцидента с Сербией, когда ЕС демонстративно проигнорировала сербскую просьбу о помощи с коронавирусом, в то время как КНР активно подключилась к решению этой проблемы. После чего сербский президент Александр Вучич, сказал, что «евросолидарность – это сказка на бумаге».

албанские новоевропейцы

«Хочу с удовлетворением сообщить, что страны ЕС достигли политического соглашения о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией, – прокомментировал решение Совета Европы еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи. – Искренне поздравляю обе страны. Это также посылает ясный и четкий сигнал всем Западным Балканам: ваше будущее – в ЕС».

Тем не менее, как было сказано выше, как минимум одна страна Западных Балкан – Сербия, теперь серьезно сомневается в подобном будущем.

Что же касается потенциальных кандидаток, то с 2009 года Албания является членом НАТО, а Северная Македония получила приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу буквально на днях.

При этом для успешного завершения процесса обеим странам нужно провести ряд реформ, в первую очередь, от Албании Брюссель требует серьезно изменить выборную систему, а также всерьез взяться за борьбу с коррупцией, что, зная особенности албанского менталитета, легче пообещать, чем сделать.