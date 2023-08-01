Албанская блокада сербского Косово: заканчиваются продукты и лекарства

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После ввода «правительством» Косово 14 июня этого года запрета на ввоз в край товаров из Сербии, ситуация в сербских анклавах края стала близка к катастрофе.

В больницах и аптеках на севере Косово появилась резкая нехватка медикаментов, прилавки магазинов стали полупустыми.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в магазинах Косовской (Северной) Митровицы пропали мука и сахар из Сербии, а в Лепосавиче заканчиваются запасы сербского молока, молочных продуктов и спиртных напитков. В частных аптеках Лепосавича отсутствуют лекарства из Сербии, в основном сиропы для детей.

По свидетельству очевидцев, местные сербские жители северных сербских анклавов Косово опасаются обсуждать эту тему на камеру, но заметно возмущены.

«Товары более низкого качества заменили сербские товары, и цены тоже зашкаливают. Все дороже, на 30, 40 или даже 100 динаров за штуку. Я не знаю, как долго это продлится, но я вижу, что ни у кого нет намерения урезонить («премьера» албанских сепаратистов – ред.) Курти. Пока иностранцы обещают нам, что мы будем жить лучше, становится хуже», – рассказала KosovoOnline покупательница в магазине.

В Лепосавиче товаров на прилавках еще достаточно, но торговцы говорят, что склады уже полупустые. Не приходят даже газеты из Белграда.

Куда более критичной ситуация складывается в системе здравоохранения. Так в Клинико-Больничном центре Косовской Митровицы больничная аптека уже пуста, растворы для капельниц и уколов заканчиваются.

«Вчера нам доставили баллоны с кислородом, но запасы медикаментов, медицинских принадлежностей и растворов у нас подходят к концу. После более чем полуторамесячного одностороннего решения албанцев, лицензированная компания не имеет права поставлять необходимые лекарства. Вот почему аптека в больнице пуста. Если наша проблема не будет решена к завтрашнему дню, мы не сможем функционировать. На глазах у всего мира в КБЦ в Косовской Митровице происходит гуманитарная катастрофа, страдают пациенты, а весь же мир молчит», – цитирует «Сербский Вестник» директора Клинико-больничного центра Косовской Митровицы Златана Элека.

14 июня «правительство» Косово приняло решение запретить ввоз в край сербских товаров из-за того, что сербская полиция арестовала на территории «большой» Сербии трех вооруженных боевиков «полиции Косово».

Официально решение о запрете не было оглашено, но оно применяется и сегодня, хотя 26 июня задержанные были освобождены из-под стражи в Кралево и в тот же день вернулись в Косово. Согласно заявлению косовского «министра внутренних дел» Джеляля Свечлы, запрет был введен «по соображениям безопасности» и будет действовать «до новой оценки безопасности».

«Косовская таможня продолжает выполнять решение правительства о запрете ввоза товаров, произведенных в Сербии», — заявил недавно представитель таможни Адриатик Ставильечи, уточнив, что обязан действовать в соответствии с решениями «правительства».