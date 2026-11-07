Европа сделала все возможное, чтобы исключить себя из переговоров по мирному урегулирования украинского конфликта.

Об этом в эфире телеканале Al Arabiya English заявил американский политолог, старший редактор по анализу моделирования результатов в компании Issue Insight Джон Кавулич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила: глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине потребует участия Европы. В связи с этим журналистка спросила, не начинает ли Европа «опасаться, что Вашингтон и Москва могут заключить сделку за их спинами и, по сути, предать Украину».

«Им не нужно беспокоиться о том, что сделка будет заключена за их спинами. Она будет заключена прямо у них на глазах. Знаете, мисс Каллас – хорошая леди, но это человек, который в прошлом году сорвал переговоры, которые продвигались вперед, потому что она решила публично заявить, что у ЕС есть свои требования относительно прекращения войны между РФ и Украиной – вот наши 20 пунктов. В Москве они это услышали и сказали: «Вы, должно быть, шутите, потому что теперь то, что сделала старший дипломат ЕС, она просто добавила темы, которые мы уже отбросили как неважные, но теперь она вернула их нам», – описывает ситуацию эксперт.

Он удивлен и заявлениями со стороны ЕС в духе «мы за это платим, поэтому мы должны сидеть за столом переговоров».