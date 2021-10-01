Албанские боевики покидают север Косово, портя автомобили сербов

01.10.2021 15:34 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Около десятка автомобилей, принадлежащих сербам, было поцарапано на КПП «Брняк», а на КПП «Яринье» были проткнуты шины у блокировавших трассы сербских грузовиков.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В повреждении автомобилей, принадлежащих косовским сербам, их хозяева обвиняют боевиков так называемого «спецназа МВД ROSU», которые, согласно договоренностям достигнутым в Брюсселе, должны уже завтра начать покидать север Косово.

«Во время ротации на административном переходе «Брняк» сегодня вечером, около 23:30, так называемый «спецназ ROSU» намеренно повредил десяток припаркованных частных автомобилей, принадлежащих сербам, – написал накануне в своем фейсбуке зампред партии «Сербский список» Игорь Симич. – Очевидно, они не могли скрыть своего разочарования по поводу того, что наши граждане не повелись на их провокации в предыдущие одиннадцать дней и что было достигнуто соглашение, которое уважает интересы нашего народа».

По словам Симича, то же самое произошло на КПП «Яринье», когда были поцарапаны частные автомобили журналистов. А сегодня там же были зафиксированы проколы шин у блокирующих трассу сербских грузовиков. Причем, что характерно, поврежденные авто стоят в непосредственной близости от позиций албанских боевиков.