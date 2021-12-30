Албанские эксперты: Подавать иск против Сербии за геноцид бессмысленно и вредно

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Спустя восемь месяцев после того, как пресс-секретарь «правительства» Косово Розафа Келменди заявила, что Приштина готовит иск в Международный суд в Гааге на Сербию за геноцид, иск так и не был подан.

Об этом сообщает Al Jazeera Balkans, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В репортаже СМИ было показано, что опрошенные им албанские эксперты из Косово уверены, что никакого иска Приштина в итоге подавать не будет.

«Для Косово лучше не возбуждать судебный процесс, потому что мало шансов, что он будет плодотворным с учетом аналогичной ситуации в Боснии и Герцеговине и Хорватии, – считает Директор Центра гуманитарного права из Приштины Беким Блякай. – Это не первый раз, когда такое заявление используется для получения определенных политических очков».

Эксперт добавил, что на данный момент нет конкретных действий, которые могли бы привести к мысли, что судебный процесс будет инициирован или, по крайней мере, подготовка к нему началась.

Беким Блякай

Профессор политических наук Нежмедин Спахиу считает, что анонсирование иска было делом несерьезным, и что этот ход был использован для внутриполитических целей.

«Косово не является ни членом Организации Объединенных Наций, ни Совета Европы, ни многих международных организаций. В каком качестве Косово подало бы иск, если оно не является членом многих организаций, не было сказано. Вот почему это заявление – это несерьезно с самого начала », – отметил профессор.

Спахиу считает, что подача иска вызовет дополнительные проблемы в и без того сложных отношениях Косово с Сербией.

Нижмедин Спахиу

«Сербия поставит одним из условий окончательного признания Косово то, что Косово не подаст на Сербию в суд за геноцид. Если Косово подаст иск, это изменит многое», – сказал албанский политолог.