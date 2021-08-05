Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вандализм, Дзен, История, Косово, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм
Просмотров:

Албанские экстремисты расписали мемориал на месте рождения героя Косовской битвы святого благоверного князя Лазаря

Мемориал в местечке Прилепац муниципалитета Ранилуг в Косово, где родился легендарный князь Моравской Сербии,...

Мемориал в местечке Прилепац муниципалитета Ранилуг в Косово, где родился легендарный князь Моравской Сербии, герой битвы на Косовом поле, святой благоверный Лазарь Хребелянович был осквернен.

Неизвестные оставили там надписи «Косово – это Албания», «UCK» (Армия освобождения Косово» и «Адем Яшари» (одиозный албанский боевик, ликвидированный югославскими спецслужбами), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Неизвестные нанесли прославляющие Албанию и албанских террористов граффити в месте, которое ведет к мемориальной доске князю Лазарю, которую несколько раз разбивали. Местный градоначальник Владица Аритонович сообщил, что написал заявление в «полицию» Косово, и там, как всегда пообещали принять меры.

«Сербы посещают место, где родился князь Лазарь, каждый год в праздник Видовдан 28 июня (День святого Вита и годовщины Битвы на Косовом поле – ред.), там была мемориальная доска, которая разбивалась несколько раз, поэтому мы решили не устанавливать ее снова, а приносить каждый год в день поминовения, чтобы уберечь от вандалов, – пояснил Аритонович. – Более пяти с половиной тысяч человек живут в Ранилуге – муниципалитете со смешанным населением, и до сих пор у нас не было никаких межэтнических инцидентов, межличностные отношения остаются хорошими, и я надеюсь, что в будущем это не повторится».

«Мы требуем, чтобы исполнители этого экстремистского акта, а также других инцидентов, направленных против сербского народа и сербских святынь края, были найдены и подвергнуты адекватным санкциям, поскольку политика безнаказанности сеет межнациональную и религиозную нетерпимость», – отреагировали на инцидент в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть