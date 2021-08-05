Албанские экстремисты расписали мемориал на месте рождения героя Косовской битвы святого благоверного князя Лазаря

05.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Мемориал в местечке Прилепац муниципалитета Ранилуг в Косово, где родился легендарный князь Моравской Сербии, герой битвы на Косовом поле, святой благоверный Лазарь Хребелянович был осквернен.

Неизвестные оставили там надписи «Косово – это Албания», «UCK» (Армия освобождения Косово» и «Адем Яшари» (одиозный албанский боевик, ликвидированный югославскими спецслужбами), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неизвестные нанесли прославляющие Албанию и албанских террористов граффити в месте, которое ведет к мемориальной доске князю Лазарю, которую несколько раз разбивали. Местный градоначальник Владица Аритонович сообщил, что написал заявление в «полицию» Косово, и там, как всегда пообещали принять меры.

«Сербы посещают место, где родился князь Лазарь, каждый год в праздник Видовдан 28 июня (День святого Вита и годовщины Битвы на Косовом поле – ред.), там была мемориальная доска, которая разбивалась несколько раз, поэтому мы решили не устанавливать ее снова, а приносить каждый год в день поминовения, чтобы уберечь от вандалов, – пояснил Аритонович. – Более пяти с половиной тысяч человек живут в Ранилуге – муниципалитете со смешанным населением, и до сих пор у нас не было никаких межэтнических инцидентов, межличностные отношения остаются хорошими, и я надеюсь, что в будущем это не повторится».

«Мы требуем, чтобы исполнители этого экстремистского акта, а также других инцидентов, направленных против сербского народа и сербских святынь края, были найдены и подвергнуты адекватным санкциям, поскольку политика безнаказанности сеет межнациональную и религиозную нетерпимость», – отреагировали на инцидент в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.