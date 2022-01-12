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Европейский офис поддержки убежища (EASO) назвал десять стран, от граждан которых больше всего приходили заявления о предоставления им убежища в Евросоюза.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по данным EASO в октябре прошлого года (данные за ноябрь и декабрь еще не обработаны) было подано 65 400 заявлений на предоставление убежища в ЕС. И на первом месте здесь находятся граждане Афганистана, подавшие 11,3 тысяч заявлений. Далее следуют Сирия (10,6 тыс.), Ирак (3,1 тыс.), Турция (2,6 тыс.), Венесуэла (2,5 тыс.), Бангладеш (2,4 тыс.), Пакистан (2,3 тыс.), Колумбия (1,8 тыс.) и Грузия (1,7 тыс.).

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Замыкает десятку Албания, ставшая единственной страной Европы, попавшей в этот список – ее граждане подали 1,5 тыс. заявлений о предоставлении им убежища в Евросоюзе.

Напомним, что согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), Албания и Косово являются самыми бедными государствами на Балканах. При этом албанцы являются самыми верными и последовательными союзниками США на Балканах, при помощи которых Вашингтон проводит свою экспансионистскую политику в регионе.