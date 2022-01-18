Албанские сепаратисты Косово подвергают репрессиям сербских лидеров под видом борьбы с коррупцией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемое «Агентство по борьбе с коррупцией Косово» возбудило уголовные дела в отношении председателя партии косовских сербов «Сербский список» Горана Ракича и депутата от этой партии Славко Симича.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Приштинское информационное агентство Koha с этнической избирательностью подало запрос в сепаратистское так называемое «Агентство по борьбе с коррупцией Косово» по поводу недекларирования позиций и доходов компаний и учреждений края, принадлежащих сербам».

«Хотим сообщить вам, что к рассмотрению возбуждено дело в отношении высокопоставленного должностного лица, по поводу которого вы обратились в Агентство по борьбе с коррупцией», – ответили в «ведомстве» албанским журналистам.

Впоследствии выяснилось, что под «высокопоставленным лицом» подразумевался председатель партии косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич. В тексте Koha не сказано, в чем конкретно обвиняет Ракича сепаратистский режим, но там не забыли упомянуть о том, что принадлежащие его компании автомобили блокировали приграничные трассы на севере Косово в ходе протестов местных сербов по поводу запретов Приштиной автомобильных номерных знаков Сербии.

Также в информации агентства утверждается, что депутат Ассамблеи Косово от «Сербского списка» Славко Симич якобы не задекларировал в 2019 году свои доходы, а также не указал, что является главой сербской части Митровицкого округа, в связи с чем дело было возбуждено и против него.