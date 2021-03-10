Албанские сепаратисты надеются, что ЕС позволит им присвоить сербские церкви

10.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Собкор косовского телеканала RTK Джерачина Тухина заявила, что в ходе продолжения диалога между Белградом и Приштиной будет рассматриваться вопрос «изменения статуса православных церквей».

Об этом сообщила Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из самых чувствительных тем этого процесса: что будет со статусом православных церквей на территории Косово», – заявила Тухина.

По словам журналистки, она не называет православные церкви в Косово сербскими православными церквями, потому что, по ее словам, это широкая тема для обсуждения: кто и в какой период построил эти храмы.

«Эти культовые сооружения, вероятно, будут обсуждаться, и ожидается, что статус этих зданий на территории Косово изменится», – добавила Джерачина Тухина.

Надо отметить, что косовские албанцы не оставляют попыток присвоить себе сербское средневековое духовное наследие, в том числе и выпуская «научные» труды в духе альтернативной истории, в которых, в частности, утверждается, что сербские монастыри и храмы на самом деле были построены албанцами.

При этом, в Косово среди местных албанцев практически нет православных (за исключением единичных случаев), а количество местных католиков не достигает и 3% населения края (в то время как в самой Албании действует Албанская православная церковь и православными являются около 10% населения этой страны; в Косово преобладает этнографическая группа – геги, со свойственным клановым архаичным укладом, на юге Албании живет более европеизированная группа, что заметно даже внешне – тоски).

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Также в ходе войны 90-х годов и последовавших за ней погромов косовские албанцы целенаправленно уничтожали и оскверняли сербское духовное наследие, множество объектов которого являются средневековыми памятниками православной культуры. В частности, албанскими погромщиками было уничтожено порядка 76 храмов, повреждено и осквернено – 150. Многие уцелевшие объекты превращались в свалки и отхожие места, грабежи храмов и монастырей происходят и по сей день.

Кроме того, надеясь стать признанной частью мирового сообщества, власти Косово сменили тактику, пытаясь закрепить сербские архитектурные и духовные памятники за собой, чтобы войти в ЮНЕСКО и впоследствии, добиться международных инвестиций и туристического потока в край.