Историк: «Сербии нужна такая же комиссия против фальсификации истории, как в России»

14.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский историк из косовской Грачаницы Александр Гуджич отмечает попытки албанских сепаратистов присвоить себе сербское историческое, культурное и духовное наследие.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время на Балканах наблюдается тенденция к переписыванию и приукрашиванию истории, и многие нации хотят представить себя старше и лучше, чем они есть, в этом свете мы и должны рассматривать попытку албанцев присвоить сербскую историю и памятники в Косово, – считает Гуджич. – Российская академия наук создала специальный отдел, который занимается попытками пересмотра истории и псевдоисторией, в составе которого выдающиеся российские историки реагируют на научно необоснованные конструкции. Возможно, решение состоит в том, чтобы Сербская академия наук и искусств создала аналогичный отдел».

Александр Гуджич

Историк подчеркивает, что тезисы, с помощью которых косовские СМИ и историки пытаются изменить историю, не имеют научной основы.

«Албанцы – древний народ, они проживают на Балканах почти тысячу лет, но, как большинство, – появились в Косово только в конце XIX века. Косово и Метохия являются колыбелью сербской государственности и местом самых святых исторических событий сербской истории», – напоминает Гуджич.

По мнению косово-сербского историка, переписыванием и присваиванием сербской истории албанцы занимаются для того, чтобы обосновать свое право на земли, отнятые у сербов.

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2004 год. Албанцы уничтожают сербское духовное наследие. То, что осталось, они теперь пытаются приписать себе

В частности, в албанской исторической науке на сегодняшний день доминирует гипотеза о том, что албанцы являются потомками автохтонного, античного населения Балкан – иллиров, дарданов.

В то же время неангажированные историки считают албанцев потомками родственного современным лезгинам населения кавказской Албании, бежавших с родных земель под натиском различных захватчиков: прежде всего, арабов и тюрок.