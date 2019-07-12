Албанские сепаратисты отказываются снять запрет на визит министра обороны Сербии в Косово

12.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Захватившие власть в Приштине при поддержке НАТО албанские сепаратисты отказываются снять запрет на посещение Косова министром обороны Сербии. Накануне, как сообщал «ПолитНавигатор», сюда не был допущен глава военного ведомства Александр Вулин и медики Минобороны, которые собирались посетить клинико-больничный центр Косовской Митровицы.

«Вулину нечего искать в Косово, пока Сербия не признает Косово как независимое и суверенное государство», – сказал в интервью американскому «Радио Свобода» «глава кабинета министра иностранных дел» Косово Джетзир Зуберадж.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, на прошлой неделе именно этот «дипломат» объявил на своей странице на Facebook, что всем сербским чиновникам запрещен въезд в Косово. Однако вскоре на встрече в Познани один из главарей косовских сепаратистов Рамуш Харадинай уверял премьер-министра Анну Брнабич, будто бы информация о запрете не соответствует действительности.

«Этот акт является еще одним доказательством того, насколько правительство Косово нарушает все договоренности двух сторон. Это еще одно доказательство лжи Рамуша Харадиная… Рамуш и его правительство доказали, что они лжецы, которые не хотят сербов на территории Косово и Метохии. Они хотят только территорию, землю. Им нужна больница в Косовской Митровице, но в ней не будет сербских врачей, хотя в течение шести лет врачи приезжают в Митровицу и, благодаря своим знаниям, помогают людям, отправляются в Грачаницу, где помогают сербам и албанцам. И при этом так называемые власти запрещают таким людям прибывать в Косово и Метохию» – подчеркнул министр, выразив сожаление, что не сможет посетить сербов, живущих в крае.

Военное ведомство заявило, что запланированный визит носил исключительно гуманитарный характер, планировалось оказание дальнейшей помощи этому медицинскому центру в сербском анклаве, где лечат как сербов, так и албанцев.

В состав делегации должны были войти министр Вулин, начальник Военного управления здравоохранения, бригадный генерал, д.м.н. Углеша Йовичич и представители медицинской академии – ее глава, полковник, проф. Мирослав Вукосавлевич и заведующий сектором лечения, д.м.н. Ненад Раткович.