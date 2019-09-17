Албанские сепаратисты отложили попытку добиться членства Косова в Интерполе

17.09.2019, Белград, Ксения Секулович-Голуб

Албанские сепаратисты, захватившие власть в Косово, отказались от попытки получения членства в Интерполе в нынешнем году. Об этом заявил заместитель «министра иностранных дел» уходящего «правительства» временных институтов в Приштине Антон Бериша.

«Мы не должны торопиться в этом процессе, учитывая некоторые обстоятельства», – сказал Бериша, которого цитирует Kurir.

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Представитель режима пояснил, что ситуация осложняется необходимостью проведения внеочередных выборов в Косово из-за отставки «премьера» Рамуша Харадиная. В связи с избирательной кампанией буксует и диалог Приштины с Евросоюзом.

Напомним, ближайшее заседание Генеральной ассамблеи «Интерпола» пройдет в Чили в следующем месяце. Косовары в четвертый раз подавали заявку на членство в международной полицейской организации, несмотря на протесты Сербии.

Глава сербского МВД Небойша Стефанович подчеркивал, что принятие в «Интерпол» незаконно отторгнутого Косова, где у власти находятся военные преступники, будет нарушением устава международной организации.

К тому же, бывшие боевики террористической организации АОК («Армия освобождения Косово») наверняка использовали бы членство в Интерполе для того, чтобы отомстить сербскому населению, в первую очередь, сотрудниками сербской полиции и армии, которые защищали народ южного сербского края.

«Мы должны сделать все возможное в этой борьбе, буквально до последней секунды», – анонсировал Стефанович противодействие планам албанцам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Приштина обвинила Россию в том, что она помогает Сербии отозвать признание Косова со стороны ряда стран Африки.

Сейчас список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты.

Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.