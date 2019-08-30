Список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты

30.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

После решения Республики Того об отзыве признания так называемой республики Косово Сербия находится в прекрасном положении.

Об этом пишет издание Blic, отмечая, что теперь Белграду нужен всего один «голос», чтобы окончательно разрушить все планы Приштины и ее мечты о независимости.

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Так, после решения Того соотношение голосов в ООН составляет 96 к 97 пока в пользу Косово. Это означает, что Сербия нуждается только в одном государстве, которое изменит свое решение и отзовет признание сепаратистского образования.

Первый заместитель премьер-министра Сербии и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич говорит, что с начала брюссельских переговоров 23 страны признали Косово.

«Мы были недовольны, но в то время они получили большинство в ООН», – объясняет министр.

Но, с другой стороны, Дачич отметил, что на Сербию, чтобы она не лоббировала отказ от признания Косово, постоянно оказывают давление. Кроме того, давят и на страны, которые хотят отказаться от признания Косово.

Сербский вице-премьер рассказал, как такого рода давление проходило в случае с Того, 15-й страной, которая отказалась от признания Косово.

«Я был в Того, разговаривал с президентом, там же был и министр. Тем временем я подружился со всеми этими людьми, и президент объяснил, что он не за сепаратизм. А затем министр, с которым мы заодно, сказал мне: «Вы убедили меня признать это, теперь надо решить это». Прошло несколько месяцев, они принесли записку, датированную Видовданом, об отзыве своих признаний, но попросили меня не объявлять об этом до августа, чтобы они не оказались в сложной ситуации из-за давления», – сказал Дачич.

Министр иностранных дел также сказал, что список стран, признавший независимость Приштины, был «полностью разбит», и добавил, что цель Сербии состоит в том, чтобы сократить это число ниже 97 стран, что составит менее половины членов ООН.

«Также в их списке есть страны, которые официально заявляют, что они приостановили принятие решения о признании, такие как Египет и Перу. Этот список Приштины из 117 стран полностью разбит, и наша цель – опустить это число ниже 97, что составляет менее половины стран-членов ООН, потому что для нас важно иметь эту позицию, при которой они не смогут подать на вступление в международные организации», – сказал Дачич.