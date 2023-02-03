Албанские сепаратисты в Косово демонстративно издеваются над Вучичем

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Премьер-министр самопровозглашённой «Республики Косово» Альбин Курти заявил 2 февраля на заседании парламента в Приштине, что вопрос создания Сообщества сербских муниципалитетов может быть рассмотрен при соблюдении шести условий, которые де-факто являются невыполнимыми для Белграда.

При этом днём ранее Альбин Курти заявил, что создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово невозможно, потому что это противоречит Конституции «Республики Косово», и что Сербия сначала должна выплатить компенсацию за войну 1999 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ, де-факто сербской автономии) – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять. А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам провозглашённой албанскими сепаратистами «Республики Косово», поскольку речь идёт о создании объединений на этнической основе.

Первым условием создания ССМ Альбин Курти назвал соответствие этой структуры Конституции «Республики Косово», что может трактоваться как угодно широко.

А уже второе условие даже формально является невыполнимым – Курти потребовал, чтобы в названии сообщества не было слова «сербский», и оно было лишено любых исполнительных полномочий, а служило только для горизонтального сотрудничества между муниципалитетами. Это требование прямо противоречит Брюссельскому соглашению.

Третье условие, по словам «премьера» Косово, состоит в том, что «права национальных меньшинств и соответствующие защитные механизмы должны быть реализованы по принципу взаимности между двумя государствами и учитывать европейские стандарты и модели» – то есть фактически речь идёт о создании сообщества албанских муниципалитетов в Сербии.

Четвёртое условие, озвученное Альбином Курти, – перед созданием ССМ необходимо закрыть «незаконные структуры Сербии на севере Косово», и обеспечить сдачу сербами всего нелегального оружия.

Пятое условие – создание Сообщества является частью «окончательного соглашения» с Белградом, которое может быть реализовано после «взаимного признания» Сербии и «Республики Косово».

Шестое условие Курти заключается в том, чтобы президент Сербии отозвал письма, направленные высшим должностным лицам пяти государств-членов ЕС, не признающих независимость Косово, в которых он просит эти государства не принимать просьбу Приштины о членстве в Европейском Союзе.

При этом очевидно, что даже в случае выполнения всех этих откровенно издевательских условий Приштина всё равно не создала бы Сообщество сербских муниципалитетов

1 февраля Альбин Курти заявил, что это невозможно, потому что противоречит Конституции «Республики Косово», и что Сербия сначала должна выплатить компенсацию за войну 1999 года.

«И, наконец, что не менее важно, албанцев в Сербии намного больше, чем сербов в Косово», – сказал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич, выступая на внеочередной сессии Скупщины (парламента) страны, посвященной ситуации в Косово и Метохии (КиМ), пообещал придерживаться настойчивой позиции по формированию Сообщества сербских муниципалитетов.