В канун Рождества НАТО отказало Белграду в возврате сербских силовиков в Косово

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На требование Сербии вернуть свои силы безопасности в Косово и Метохию в KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) ответили, что в этом нет необходимости.

По словам президента Сербии Александра Вучича, это произошло накануне Рождества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ссылаются на резолюцию СБ ООН 1244, где подчёркивается их роль, но не ссылаются на ту часть резолюции, где нам это разрешено», – заявил Вучич 8 января.

По словам сербского лидера, письмо было вручено в канун Рождества Христова, и он считает неуместным отправлять отрицательный ответ в такой праздник.

Напомним, в декабре Сербия обратилась к силам KFOR с запросом о возвращении своих силовиков в Косово и Метохию. Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН подтверждает возможность возвращения определённого количества – до 1 000 – сербских военнослужащих и полицейских для распределения на территории этого сербского автономного края, ныне находящегося под контролем НАТО и албанских сепаратистов.

Президент Сербии также отметил, что он не может сказать, что НАТО выполняет свою миротворческую работу непрофессионально, но миссия является лишь инструментом в руках западных держав.

«Подождём, укажем, как и где и в каких местах они не защитили сербских жителей», – заметил Вучич.

В свою очередь, министр обороны Сербии Милош Вучевич также не считает случайным, что KFOR именно в канун Рождества ответил на просьбу Белграда о возвращении сербских сил безопасности в Косово и Метохию. Он напомнил, что в тот день возле Штрпце были ранены сербские мальчики.

«Это не совпадение, что нам вручают ответ в канун Рождества. Из этого мы должны сделать определенные выводы», – подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сочельник Рождества косовский спецназовец открыл огонь по сербскому ребёнку и юноше, оба получили ранения.