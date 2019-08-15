Албанские сепаратисты вдохновились позицией Запада и требуют капитуляции Сербии

15.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Обнародованный накануне призыв США, Германии, Франции, Великобритании и Италии возобновить переговоры о признании Сербией захваченного сепаратистами края Косово и Метохия был использован албанцами в Приштине как повод озвучить очередной выпад в адрес Белграда.

Исполняющий обязанности «министра иностранных дел Косово» Беджет Пацолли заявил, что именно Сербия ответственна за «агрессию».

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«Внешняя политика Косово всегда была скоординированной и соответствовала взглядам наших стратегических партнеров – Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании и Италии, с начала 1990-х годов. Наша государственность основана на западной ориентации, и мы приветствуем стремление всех стран Квинты нормализовать отношения между Косово и Сербией», – написал Пацолли в своем аккаунте на Facebook.

«Мы были готовы продолжить переговоры, но Сербия оставляла свой стул пустым и постоянно подстрекала к инцидентам и агрессии в Косово», – уверяет сепаратист.

«Косово ведет в течение двух лет беспрецедентную дипломатическую битву с Белградом и грязной сербской дипломатией, направленной на подрыв государственности Косово в международной среде», – пишет Пацолли.

При этом он заявил, что экономическая блокада сербских анклавов – суверенный инструмент Косово и «реакция на агрессию» Белграда, сообщило информагентство Beta.

Представитель сепаратистов заявил, что косоваров устроит от Сербии только «признание и установление дипломатических отношений» в статусе «двух независимых и суверенных государств».