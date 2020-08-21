Албанский мэр разрушает православный монастырь косовского городка, откуда в 90-х изгонял сербов

21.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Нынешний градоначальник Дечан Бешким Рамосай в свое время был членом вооруженной банды «Черные орлы» в составе «Армии освобождения Косово» (UCK), на совести которой смерти 160 сербов.

Об этом сообщило Содружество семей похищенных и убитых в Косово и Метохии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Башким Рамосай. Внешность изменилась, суть осталась

Содружество также сообщило о том, что Рамосай служил под началом кровожадного убийцы, насильника, изувера и психопата, регулярно избивавшего своих боевиков, экс-«премьера» Косово Рамуша Харадиная, оправданного Гаагским трибуналом, несмотря на вопиющие доказательства его злодеяний.

Банда “Черные Орлы”

Сейчас мэр городка Дечани также является членом политической партии бывшего головореза – Альянса за будущее Косово.

«Все бывшие члены террористической UCK были удостоены высоких постов в своих муниципалитетах, в политической и общественной жизни, – говорится в заявлении Содружества семей похищенных и убитых в Косово и Метохии. – И то, что он был членом этой преступной организации, теперь подтверждается ситуацией с монастырем Високи Дечаны – единственном месте в Дечанах, где сохранились следы сербства и православия.

Поскольку члены его бригады изгнали всех сербов из Дечан, монастырь для Рамосая как заноза, и он всеми силами пытается уничтожить святыню, свидетельствующую о сербских корнях в этой земле».

Представители организации напомнили, что на совести «Черных орлов» порядка 160 убитых мирных сербов, а также полицейских и военнослужащих. По их данным наибольшее количество похищений и убийств сербских мирных жителей в 1998 и 1999 годах было осуществлено бандитами неподалеку, в районе шоссе «Печ-Дечани-Джаковица», причем боевики UCK похищали целые сербские семьи из окрестных населенных пунктов. При этом, более тысячи сербов вынужденно оставили свои дома, опасаясь кровавой расправы.