18.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вандализм, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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В Косово «мэр» наплевал на всех и продолжил прокладку дороги через сербский монастырь


Градоначальник города Дечани Башким Рамосай заявил, что работы по прокладке трассы «Дечани – Плав» возобновлены, вопреки возмущению международного сообщества, Сербии и приказу «главы правительства» Авдулы Хоти.

Таким образом, уникальный архитектурный памятник сербского православия 14 века снова оказался под угрозой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После приостановки дорожных работ через охраняемую территорию сербского средневекового монастыря Високи Дечани в минувшее воскресенье, сегодня работы по указу мэра-албанца близлежащего городка Дечани возобновились.

«Мэр» Рамосай нарушил соответствующий приказ косовского «премьера» Авдулы Хоти, последовавший после реакции президента Сербии и международного сообщества.

Косовская GazetaExpress попросила прокомментировать происходящее администрацию «премьер-министра» и получила ответ от пресс-секретаря Хоти – Джавита Бекери, который сказал, что если Рамосай возобновит работы, то это будет означать неуважение к решению правительства.

«Премьер-министр Хоти потребовал приостановить работы на дороге R108, поскольку она затрагивает особо охраняемую территорию монастыря Дечани», – говорится в заявлении кабинета Хоти, опубликованном в минувшее воскресенье.


Однако дальше разговоров и комментариев дело не пошло. Нужно отметить, что прокладкой трассы через охраняемую территорию монастыря Високи Дечани муниципальные сепаратистские власти нарушили решение и «Конституционного суда» Косово, который решением от 2016 года вернул обители 24 гектара захваченной сепаратистами земли.

Братия монастыря и местная Рашко-Призренская епархия СПЦ всерьез опасаются, что проводимые дорожные работы и возможное соседство с оживленной трассой способно нанести урон архитектурному ансамблю 14 века.

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